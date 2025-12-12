Capturan a dos presuntos estafadores en Junín: tenían billetes falsos y varias “monedas de oro”

Serenos del municipio de Pichanaqui, en la región Junín, capturaron a los ciudadanos Jorge Luis P.A. y Norberto Santiago V. G., quienes serían reincidentes en la comisión del presunto delito de estafa y delito monetario.

Los sujetos deambulaban por las calles del distrito, cuando se percataron de la presencia del Serenazgo e intentaron fugar en un mototaxi. De inmediato, se activó el Plan Cerco y se coordinó con la central de monitoreo.

ACCIONES DELICTIVAS

Fueron intervenidos tras una breve persecución, durante el registro personal, se les halló monedas de oro falsas, un celular, papeles periódico-cortados y billetes falsos de distintas denominaciones (S/ 10, 20, 50 y 100).

Ambos sujetos fueron conducidos a la Comisaría de Pichanaqui, donde esperan acudan las víctimas a denunciar sus acciones delictivas. Los detenidos señalaban que eran inocentes pese a las pruebas en su contra.