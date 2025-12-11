Elecciones 2026: JNE activa inscripción digital y exhorta a partidos a no esperar el plazo final

El organismo electoral recordó que el registro virtual de candidaturas vence el 23 de diciembre y advirtió un avance lento en la presentación de hojas de vida.

Las agrupaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales 2026 ya tienen disponible la plataforma Declara + para registrar digitalmente a sus candidatos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que 39 organizaciones —37 partidos y dos alianzas— se encuentran autorizadas para presentar sus listas y que el plazo límite para completar el proceso vence el 23 de diciembre. La vocera institucional, Cynthia Bustamante, insistió en que los personeros legales no deben esperar los últimos días para cargar la información, a fin de evitar contratiempos.

Registro anticipado para evitar retrasos

Desde el 10 de noviembre, las organizaciones políticas pueden introducir en el sistema los datos requeridos para cada postulante, que incluyen hoja de vida, antecedentes laborales y académicos, bienes y rentas, así como eventuales sentencias o particularidades que necesiten ser aclaradas. Pese a que el padrón aproximado de candidatos asciende a diez mil, hasta el 5 de diciembre solo se habían completado 817 declaraciones juradas pertenecientes a 19 agrupaciones. Ante ello, Bustamante pidió avanzar cuanto antes con la carga documental, especialmente considerando que varias organizaciones aún se encuentran culminando sus procesos de elecciones internas.

La representante del JNE explicó que Declara + admite el llenado previo de información de los candidatos surgidos de las primarias, la cual puede ser actualizada o descartada posteriormente. Indicó también que aplazar el inicio del proceso hasta mediados de diciembre podría generar una sobrecarga, pues algunas agrupaciones deben ingresar datos de hasta 200 postulantes en pocos días, lo que aumenta el riesgo de errores en las declaraciones juradas.

El JNE precisó que el registro virtual podrá completarse hasta el mediodía del 24 de diciembre, siempre que el personero legal haya iniciado el trámite antes de las 23:59 del día 23. Además, reiteró que la presentación presencial de documentos solo será válida hasta el cierre del plazo legal del 23 de diciembre en los jurados electorales especiales, donde se atenderá únicamente a quienes hayan ingresado antes del cierre de puertas.