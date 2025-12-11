Elecciones 2026: LINK y guía para elegir el local de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que los electores tienen hasta el domingo 14 de diciembre para seleccionar, a través de su plataforma digital, hasta tres alternativas de locales donde podrían votar en las Elecciones Generales 2026. Según la entidad, más de dos millones de peruanos ya completaron este trámite, siendo Lima —incluyendo Lima Metropolitana y provincias— la zona con mayor cantidad de registros, seguida por el Callao y Arequipa. Debido a la alta demanda, 43 recintos ya alcanzaron su capacidad máxima.

Cómo elegir tu local de votación: guía rápida paso a paso

El procedimiento puede completarse desde un teléfono móvil, una computadora de escritorio o una laptop, pero en todos los casos es indispensable contar con el DNI. Para quienes utilicen un celular, la verificación de identidad puede hacerse mediante dos opciones luego de ingresar a este enlace: https://eligetulocal.onpe.gob.pe/

Responder preguntas personales y tomar fotografías del DNI.

Utilizar el sistema de reconocimiento facial.

En caso de que el trámite se realice por PC o laptop, la verificación se llevará a cabo únicamente respondiendo preguntas de seguridad. Una vez validada la identidad, el ciudadano deberá consignar su número de celular y un correo electrónico, donde recibirá un enlace para continuar con el proceso y revisar las alternativas disponibles según el distrito registrado en su DNI al cierre del padrón (14 de octubre de 2025).

Tras acceder al enlace, el elector podrá seleccionar sus tres opciones de locales de votación y recibirá un correo de confirmación con los datos registrados. La ONPE recuerda que cada persona cuenta con dos oportunidades adicionales para modificar su elección si lo considera necesario. El lugar asignado para votar se podrá conocer recién en marzo de 2026, previo a los comicios del 12 de abril.