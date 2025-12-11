Carretera Central: al menos 2 muertos y 15 heridos deja choque frontal entre ómnibus y camión

Esta madrugada, un bus interprovincial y un camión de carga chocaron frontalmente en el kilómetro 94 de la Carretera Central, a la altura del distrito de Ninamanta, en la región Pasco.

El fuerte impacto provocó severos daños en ambas unidades, hecho que complicó las labores de rescate, varios pasajeros quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del ómnibus.

CONDICIÓN DELICADA

La unidad pertenece a la empresa J&F, que cubre la ruta Pucallpa– Huancayo. Varios pasajeros se encuentran en condición delicada por lo que el número de muertos podría aumentar.

Las causas del accidente aún están en investigación por parte de la Policía de Carreteras y el Ministerio Público. Trascendió que el camión habría cambiado de carril provocando la tragedia.