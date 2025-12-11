Conmoción en Trujillo: conocido empresario es hallado muerto tras estar cinco días desaparecido

El empresario Jorge Santisteban, de 50 años, presuntamente fue hallado sin vida hoy en el río Moche, tras estar desaparecido desde el pasado 8 de diciembre, cuando salió de su casa de la urbanización El Golf, en Trujillo, y no volvió. La familia inició una desesperaba búsqueda.

Esta mañana, los efectivos policiales acudieron hasta un sector del río Moche tras recibir el reporte de un cuerpo flotando. Una vez en el lugar, precisaron que los restos corresponderían al empresario. Sus familiares llegaron a la zona y se mostraron muy consternados.

POCA INFORMACIÓN

Tras su desaparición, sus allegados manejaban la posibilidad de un secuestro, aunque esa línea de investigación no llegó a ser confirmada por las autoridades. Hay poca información sobre el caso, pues tanto la policía como la familia guardan estricta reserva, informa Perú 21.

Un grupo especial de criminalística analizará si el cuerpo presenta lesiones, señales de violencia u otros indicios que permitan determinar el móvil de la muerte. Sus familiares, en breves declaraciones, pidieron una exhaustiva indagación a fin de esclarecer el caso.