Cusco: al menos siete muertos y cinco heridos deja despiste de bus en la vía Espinar-Condorama

Esta madrugada, al menos siete personas murieron y cinco resultaron heridas de distinta consideración, tras el despiste de un bus de la empresa Expreso, en el kilómetro 88 de la vía Espinar–Condorama, en la región Cusco.

Testigos refieren que la unidad, de placa VBZ-864, terminó fuera de la carretera de un momento a otro. Hasta el lugar llegaron policías de la División de Protección de Carreteras para rescatar y auxiliar a los heridos.

EXCESIVA VELOCIDAD

Los lesionados fueron trasladados al Hospital de Espinar, donde la mayoría de ellos quedaron internados, mientras que los cuerpos de las víctimas permanecieron en el lugar hasta la llegada de los fiscales, informa RPP.

La Policía Nacional informó que ya se iniciaron las diligencias para determinar las causas de la tragedia. Pobladores señalan que los accidentes son comunes en este sector pues la mayoría de los buses circulan a excesiva velocidad.