Quinceañero mortal en Piura: en confuso incidente turba de 30 personas mata a golpes a invitado

Una turba de más de 30 personas atacó a golpes a un sujeto que luego, debido a las graves heridas, falleció. Todo comenzó la madrugada del último domingo, cuando la víctima tropezó con otra persona en un quinceañero, en el sector de La Legua, distrito de Catacaos, en la región Piura.

El fallecido fue identificado como Holemar González, un conocido ex futbolista del distrito, que junto a su esposa había asistido a la fiesta, y cuando se retiraba, un poco ebrio, el ex deportista tropezó con un joven, quien muy molesto le increpó a empujones por lo sucedido.

“En ese momento la familia del joven también intervino registrándose una trifulca y todos agredieron a mi esposo hasta dejarlo inconsciente, yo suplicaba que lo dejaran, pero nada, lo golpearon sin piedad”, señaló entre lágrimas la pareja de la víctima.

EDEMA PULMONAR

Aunque inicialmente fue trasladado a un hospital y dado de alta dos días después, su estado de salud se complicó horas después, tenía fuertes dolores de cabeza, por lo que fue llevado a otro centro médico, donde permaneció en UCI hasta su fallecimiento.

Según su esposa, la causa de muerte fue un edema pulmonar agudo e infarto agudo de miocardio, producto de los fuertes golpes que recibió. Sus familiares exigen una investigación exhaustiva y que se sancione drásticamente a los responsables, informa Correo.