Incautan 38 paquetes de droga durante un operativo en Juliaca: dos personas fueron detenidas

Según primeras informaciones, 38 paquetes de droga fueron incautados en un amplio operativo realizado, la tarde de ayer, en inmediaciones del terminal terrestre de la ciudad de Juliaca, en la región de Puno.

La intervención se realizó tras un trabajo de inteligencia que reveló que la banda criminal 'Los Capos del Mantaro', enviaba remesas de droga, mediante la modalidad de encomienda desde el Vraem a Juliaca.

SUSTANCIAS ILÍCITAS

Dos integrantes de la red criminal fueron detenidos en la agencia de encomiendas de la empresa Shalom; retiraban una caja que tenía paquetes rectangulares de color amarillo, de 2 kilos cada uno, que contenían droga.

La Fiscalía dispuso el traslado inmediato de los detenidos, la droga y otros elementos a la sede del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas San Román, para seguir con las diligencias correspondientes.