¿Cuándo inicia realmente el verano 2026 en el Perú?

La estación más cálida del año comenzará el 21 de diciembre y traerá consigo semanas de altas temperaturas y fuerte radiación.

El verano está por comenzar y, como cada año, crece la expectativa por el clima cálido que marca esta estación. En el Perú, el cambio estacional se producirá el 21 de diciembre, fecha que da paso a jornadas más largas, radiación intensa y condiciones atmosféricas propias de esta época del año. Con ello, inicia también uno de los periodos más concurridos en playas y destinos turísticos del litoral.

Verano 2026 en Perú: lo que marcará esta temporada

Durante el verano, gran parte del territorio nacional registra un ambiente más seco y una mayor presencia de sol, factores que potencian las actividades al aire libre. Este periodo suele motivar viajes, deportes acuáticos y diversas celebraciones que acompañan las vacaciones escolares y laborales. La inclinación de la Tierra en esta época permite que la radiación solar llegue de manera más directa, lo que incrementa notablemente la temperatura en relación con otras estaciones.

El fenómeno también se refleja en la naturaleza: diferentes especies vegetales atraviesan su etapa de mayor desarrollo, mientras que numerosas especies animales incrementan su actividad diaria. En paralelo, los días se vuelven más extensos y las noches se acortan, un patrón típico del verano en el hemisferio sur, que se extiende hasta febrero.

Frente a la intensidad del sol, especialistas recomiendan adoptar medidas de protección para evitar daños en la piel y la vista. Entre las principales sugerencias se incluyen el uso de protector solar con un factor de protección mínimo de 15, gafas con filtro UV, sombreros o gorras, y prendas ligeras de colores claros. Además, es fundamental mantener una adecuada hidratación mediante el consumo de agua, frutas y verduras ricas en líquidos.