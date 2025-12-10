Jefe del INPE denuncia amenazas de muerte contra su vida y la de su familia por requisas en penales

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte de delincuentes que exigen la suspensión de las requisas en los penales.

Paredes detalló en entrevista con Exitosa, que las intimidaciones incluyeron advertencias de atentar contra su vida y la de su familia y llegaron a través de dos llamadas telefónicas hace más de una semana. "Me decían que era producto de las requisas, que deje de hacerlas", afirmó.

Presenta denuncia y operativos continúan

Además informó que ya formalizó la denuncia correspondiente. A pesar de las amenazas, aseguró que los operativos de requisa y los traslados de internos de alta peligrosidad a pabellones especializados continúan sin interrupción.

"Estamos golpeando con las requisas, quitando tomacorrientes, antenas, todo eso que antes tenían", sostuvo el jefe del INPE, atribuyendo la reacción de los reclusos a la efectividad de las medidas.

Niega actos de corrupción

Sobre el audio difundido en el que se le acusa de actos de corrupción, negó las imputaciones argumentando que se trata de un caso ocurrido en el pasado en su calidad de abogado y no de un hecho de corrupción institucional. "Si supuestamente ha dado dinero para pagar un juez o un fiscal, esa persona también tendría que ser denunciada", manifestó al respecto.