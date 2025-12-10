Senamhi activa alerta roja en 19 regiones del país por temperaturas extremas cerca a los 40 grados

A menos de dos semanas del inicio del verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por altas temperaturas que regirá desde este miércoles 10 hasta el viernes 12 de diciembre.

El aviso publicado a través de la página oficial del organismo, advierte sobre un incremento de la temperatura diurna "de moderada a extrema intensidad" en 19 regiones de la sierra peruana y estará activa desde las 10:00 horas del miércoles hasta las 23:59 del viernes.

Regiones bajo vigilancia

La alerta afecta a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

Pronóstico y radiación UV

Según el Senamhi, se prevé escasa nubosidad al mediodía, lo que aumentará la radiación ultravioleta, y ráfagas de viento de hasta 45 km/h por la tarde. Para el miércoles 10, se pronostican temperaturas máximas entre 20°C y 38°C en la sierra norte, entre 14°C y 33°C en la sierra centro, y entre 21°C y 32°C en la sierra sur.

Para los días siguientes, el jueves 11 y viernes 12, los valores se mantendrán en rangos similares, con máximas que podrían alcanzar los 34°C en la sierra centro y 33°C en la sierra sur, según el detalle proporcionado por la institución.