Tres mineros atrapados tras derrumbe de socavón en Cajamarca: se desconoce sus estados de salud

Según primeras informaciones, tres hombres permanecen atrapados tras el derrumbe de una mina de carbón, hecho ocurrido la tarde de ayer en el distrito de Chalamarca, provincia de Chota, región Cajamarca.

Compañeros de los trabajadores atrapados señalaron que el socavón tiene aproximadamente 200 metros de profundidad. Hasta el momento no se ha podido identificar a las víctimas.

ESTADO DE SALUD

Las labores de rescate se iniciaron minutos después del derrumbe. Colaboran autoridades locales, ronderos, personal de salud y pobladores; quienes vienen removiendo tierra y rocas, informa RPP.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud los mineros. La comunidad permanece reunida alrededor del socavón brindando permanente ayuda y soporte a los equipos de rescate.