Pasco: joven muere tras caer del atractivo turístico “Balcón de Trama” cuando se tomaba una foto

Una joven falleció accidentalmente tras caer al precipicio desde el atractivo turístico “Balcón de Trama”, ubicado en el distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, en la región Pasco. El suceso se registró la mañana del último domingo.

Según informó el Comité de Rescate de Defensa y Desarrollo de Pozuzo, la víctima fue identificada como Cynthia Salas y era proveniente del distrito limeño de Carabayllo, había llegado junto a unas amigas a hacer turismo

PERDIÓ EL EQUILIBRIO

Testigos mencionaron a las autoridades que la muchacha, de 25 años, perdió la vida al caer al vacío, cuando perdió el equilibrio al tratar de sacarse una fotografía. Sus acompañantes no pudieron ayudarla pues todo sucedió en segundos.

Tras el accidente, gracias a un trabajo en conjunto del Centro de Salud San Camilo y la Policía Nacional del Perú se logró recuperar el cuerpo, que fueron trasladados a la morgue de La Merced, en Junín, para las diligencias correspondientes.