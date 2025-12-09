Ministro Tiburcio: Extranjeros que están en forma irregular no tienen espacio en nuestro territorio

En declaraciones a RPP, el ministro Vicente Tiburcio manifestó que se ha dispuesto la implementación del estado de emergencia en varias provincias de la zona fronteriza, con el fin de reforzar el control e impedir el ingreso de extranjeros indocumentados.

“Aquellas personas que venimos detectando que se encuentran en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí, en nuestro territorio. Tenemos 6 provincias y 28 distritos en toda la parte fronteriza que se ha declarado el estado de emergencia”, señaló.

OPERATIVOS DE CONTROL

“Se está haciendo un trabajo diferenciado para poder hacer el control. Ya estamos en Tacna, estamos en Desaguadero y así vamos a Madre de Dios para poder hacer toda la cobertura y tener un mejor control con los ciudadanos extranjeros”, aseveró.

El titular del Interior dijo también que los operativos de control se irán ejecutando en las distintas regiones del país. Indico que las verificaciones se realizarán tanto a personas que están transitando, así como los que están en unidades privadas o de transporte público.