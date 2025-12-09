Ministro Espichán: Cerca de 270 mil hectáreas de bosques han sido dañadas por los mineros ilegales

El ministro Miguel Espichán respaldo que el Congreso haya ampliado hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), considera que ello permitirá a los mineros concluir su proceso de legalización.

Dijo también que la prórroga no debe ser entendida como un pase libre para la minería ilegal, actividad que representa un serio problema para su sector, debido al terrible daño que ha generado en cerca de 270 mil hectáreas de bosques, informa Expreso.

EJECUTAR INTERDICCIONES

El titular del Ambiente indicó que uno de los puntos críticos por esta situación es la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, donde ya se han coordinado acciones con el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas para ejecutar interdicciones.

Asimismo, como parte de las estrategias de control, se implementó un sistema de vigilancia en el puesto de control Yarana, en la cuenca del río Nanay. Se ha dotado de cámaras, GPS y equipos especializados a los guardaparques para reforzar su trabajo.