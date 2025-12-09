Huánuco: en megaoperativo incautan 95 kilos de droga de alta pureza lista para ser trasladada a Lima

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional realizó un megaoperativo la tarde de ayer en un alejado sector del distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, Huánuco, logrando desmantelar un centro de producción de clorhidrato de cocaína.

Tres aeronaves trasladaron al equipo táctico hasta un punto cercado a dicho sector, apenas descendieron los agentes, las personas que trabajaban en el laboratorio clandestino inmediatamente escaparon, desapareciendo en medio de la agreste selva.

NACIONALES Y EXTRANJERAS

Bajo la supervisión del Ministerio Público, los efectivos procedieron a destruir e incinerar toda la infraestructura del laboratorio, equipos y químicos, con el objetivo de impedir cualquier intento de reactivación del centro ilícito. En total decomisaron 95 kilos de droga.

El producto presentaba altos niveles de pureza, indicaron los especialistas, lo que evidencia que el laboratorio no solo estaba activo, sino que formaba parte de una ruta estratégica de producción de droga para abastecer redes de Lima y el extranjero.