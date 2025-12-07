El suboficial de la policía, Carlos Egoavil, fue detenido por el presunto delito de homicidio, habría disparado y asesinado a uno de sus compañeros dentro de la Comisaría de Surcubamba, en la región Huancavelica.

Según se conoció, el agente Egoavil y la víctima, el suboficial Luis Beltrán, habrían mantenido una fuerte discusión minutos antes del mortal suceso. El detenido supuestamente disparó su arma de reglamento.

AUXILIADO INMEDIATAMENTE

Las balas impactaron en el hombro y la espalda del efectivo Beltrán Díaz, de 35 años, quien fue auxiliado inmediatamente por sus compañeros y llevado a un centro de salud, pero llegó sin signos vitales.

Tras su detención, Carlos Egoavil fue trasladado a la Comisaría de Huancayo, donde permanece mientras se realizan las indagaciones. La Fiscalía inició las diligencias para determinar las causas del crimen.