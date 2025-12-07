Gobierno declarará en estado de emergencia Sullana y Piura por aumento de la criminalidad

Ante el alarmante aumento de la violencia, el presidente José Jerí anunció que el Poder Ejecutivo declarará en estado de emergencia las provincias de Sullana y Piura, y también evalúan incluir a Talara en la medida.

Señaló que la declaratoria responde al clamor de los ciudadanos de Piura y que replicarán el modelo aplicado en otras ciudades, que consiste, entre otros, en fortalecer la inteligencia policial y agilizar las intervenciones.

ACCIONES POLICIALES

Jerí Oré dijo también que la medida será una herramienta para reforzar el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de mitigar la sensación de inseguridad y reducir los índices delictivos.

Finalmente, el jefe de Estado resaltó la importancia que los ciudadanos colaboren en la lucha contra la inseguridad, brindando información que facilite acciones policiales contra los grupos criminales, informa Correo.