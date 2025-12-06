Jauja rechaza proyecto de aeropuerto en Orcotuna y exige modernizar el aeropuerto Francisco Carlé

El Concejo Municipal de Jauja cuestionó la aprobación del proyecto de ley que impulsa un nuevo aeropuerto en Orcotuna y pidió enfocar recursos en la ampliación del aeropuerto Francisco Carlé.

El Concejo Municipal Provincial de Jauja expresó su rechazo a la aprobación por insistencia del proyecto de ley que declara de necesidad pública la construcción del aeropuerto de Orcotuna, al considerar que la iniciativa afecta directamente los intereses estratégicos de la provincia. La autoridad edil recordó que la zona cuenta con el aeropuerto Francisco Carlé, una infraestructura certificada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que se encuentra operativa y requiere modernización, no duplicación de inversiones.

En su pronunciamiento, la comuna advirtió que el proyecto de Orcotuna carece de sustento técnico y ambiental, además de haber sido declarado inactivo por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debido a la falta de competencia del Gobierno Regional para su formulación. Asimismo, resaltó que la población, organizaciones sociales y diversos gremios de Jauja han manifestado un rechazo contundente a la idea de trasladar recursos hacia otro terminal aéreo, por considerar que esto vulnera los principios de descentralización y equidad regional.

El órgano edil remarcó que impulsar un aeropuerto alterno en Orcotuna podría desincentivar la inversión en el “Francisco Carlé”, el cual —según su posición— debe convertirse en el terminal aéreo de referencia para la región central. Por ello, insistió en que cualquier decisión relacionada a infraestructura aeroportuaria debe basarse en criterios técnicos independientes y en un análisis integral del impacto territorial.

HAY AEROPUERTO EN JAUJA

Finalmente, el Concejo Municipal exhortó a las autoridades del Congreso, Poder Ejecutivo y Ministerio de Transportes y Comunicaciones a priorizar la mejora del aeropuerto Francisco Carlé de Jauja. Asimismo, dispuso remitir su pronunciamiento a las autoridades nacionales, regionales y locales, a fin de invitarlas a sumarse a la defensa de este terminal aéreo como pieza clave para el desarrollo económico de la provincia.