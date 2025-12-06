Gobierno decreta estado de emergencia en distritos fronterizos por 60 días

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en diversos distritos fronterizos de provincias ubicadas en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno, Ucayali y Loreto.

La medida, oficializada mediante decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, tiene como objetivo combatir el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas, además de reforzar el control migratorio y fronterizo.

Según lo estipulado, la emergencia abarca distritos de las provincias de Condorcanqui y Bagua en Amazonas; el distrito de Namballe en San Ignacio, Cajamarca; y los distritos de la provincia de Tahuamanu en Madre de Dios. En Piura, se aplica en los distritos de Lancones, Suyo y Ayabaca.

Regiones del sur y Amazonía incluidas

En la región Puno, la declaratoria alcanza a distritos de las provincias de San Antonio de Putina, Sandia, Huancané, Moho, Yunguyo, El Collao, Chucuito y San Román. En Ucayali, la medida rige en los distritos de Masisea (Coronel Portillo), Yurua (Atalaya) y Purús (Purús). También se declaró el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto.

Estado de emergencia y restricciones

Durante la vigencia de la medida, se restringen o suspenden derechos como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la libertad y seguridad personal. Para actividades masivas religiosas, culturales o deportivas se deberá pedir permiso a las autoridades.

Mientras que las actividades no masivas pueden realizarse sin autorización previa según las competencias municipales. La intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se realizará de acuerdo con la normativa que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza.