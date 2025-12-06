Incautan más de tres toneladas de cocaína en Piura: iba ser enviada al extranjero vía marítima

Tras un minucioso trabajo de inteligencia, agentes policiales intervinieron un camión cargado con 3,027 paquetes tipo ladrillo de alcaloide de cocaína, en la provincia de Sullana, región Piura.

Un equipo especial de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Lima, que seguía el caso desde hace más de dos meses, intervino la unidad en un predio rústico del centro poblado de Somate Alto II.

DROGA DE ECUADOR

La droga fue acopiada y acondicionada en dicha casa desde hace meses, llegó alcaloide de cocaína de la selva y hasta de Ecuador, se trata de identificar a la organización propietaria del cargamento.

Según se conoció, la droga iba ser enviada al extranjero vía marítima, por el puerto de Paita. Trascendió que el cargamento sería llevado a la capital, donde las autoridades realizarán las investigaciones.