Bomberos luchan por extinguir incendios forestales en Ayacucho, Lima, Apurímac y Áncash

Entre los días 4 y 5 de diciembre se iniciaron 9 incendios forestales en las regiones de Ayacucho, Lima, Apurímac, Arequipa y Áncash, algunos de los cuales ya han sido controlados, y los bomberos, junto con los pobladores hacen esfuerzos para extinguirlos completamente.

En las últimas horas, se conoció que los siniestros en la región Ayacucho ya fueron controlados, a excepción de Vilcashuamán, donde el fuego se mantiene. En este departamento. los incendios han consumido un total de 65 hectáreas de cobertura natural.

En Lima, el incendio forestal que se reportó en Chicla ha sido controlado, pero el fuego en Naván se mantiene, al igual que en Jangas (Áncash) y Lucre (Apurímac), bomberos, comuneros y autoridades ediles luchan contra el fuego, informa Andina.

PARCELAS ALEJADAS

Por último, en el distrito de Toro, Arequipa, el incendio que se inició la tarde del 4 de diciembre en el anexo de Ancaro ya fue extinguido. La mañana de ayer se presentó otro evento similar en Yuracmarca (Áncash), el mismo que fue controlado cuatro horas después.

Cabe indicar que, afortunadamente, ninguno de los incendios forestales dejó daños a la vida y salud de las personas. Pero arrasó bosques, cultivos y algunas viviendas de agricultores que eran usadas esporádicamente cuando visitaban parcelas alejadas.