Nativos matan a mujer acusándola de bruja: su esposo denunció el caso en una comisaría de Ucayali

Según primeras informaciones, seis nativos habrían golpeado y asesinado a balazos a una mujer por supuestamente practicar la brujería. El hecho se registró en la comunidad de Onconashari, distrito Raymondi, provincia Atalaya, región Ucayali.

La víctima fue identificada Betty C. (30), mientras su esposo Fredy R. (32) y sus dos menores hijos de 12 y 8 respectivamente resultaron heridos, pero lograron escapar del linchamiento. Luego su pareja denunció el suceso en la comisaría del sector.

ACTIVIDAD ARRAIGADA

Los familiares relataron que los nativos llegaron la noche del jueves a su casa e ingresaron violentamente, tras detener a la mujer la insultaron y golpearon por varios minutos, luego de atarle las manos y vendarle los ojos le dispararon ocho veces.

La práctica de la brujería, es una actividad arraigada y muy temida en la Selva Central. Familiares de la víctima señalaron que ella se dedicaba a curar enfermedades con yerbas, que lo sucedido sería por una venganza personal, que la acusación es falsa.