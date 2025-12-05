El Perú en Google 2025: ¿Cuáles fueron los temas más relevantes para los peruanos este año?

El deporte, la política y la muerte de figuras influyentes encabezaron las consultas del año. El informe anual de Google muestra qué temas dominaron la conversación digital del país.

Google presentó su informe anual “El Año en Búsquedas 2025”, un balance que revela qué acontecimientos captaron la atención de los peruanos a lo largo del año. Los datos muestran un fuerte interés por el deporte, los cambios políticos tras la vacancia presidencial y hechos que impactaron emocionalmente al país. Este repaso evidencia cómo los usuarios recurrieron al buscador para aclarar dudas, seguir la actualidad y comprender el contexto nacional e internacional.

Deportes: el fútbol dominó el interés digital

Las consultas relacionadas con el fútbol volvieron a ocupar los primeros lugares del ranking general. Tanto el Mundial de Clubes como el Mundial Sub 20 concentraron miles de búsquedas, impulsadas por el protagonismo de equipos de la región y los debates que generaron los resultados deportivos. Además, la Selección Peruana fue un tema constante del año pese a sus bajas probabilidades de llegar al Mundial 2026.

Temas deportivos más buscados

Mundial de Clubes

Mundial Sub 20

Selección Peruana (partidos, horarios, análisis)

Seguimiento a resultados de ligas y torneos internacionales

Coyuntura política: un país en búsqueda de respuestas

El ambiente político también generó un flujo constante de consultas. Los usuarios buscaron información sobre medidas económicas, cambios en el Congreso de la República y la inesperada sucesión presidencial que colocó a José Jerí como nuevo jefe de Estado.

Consultas políticas que marcaron el 2025

“Retiro AFP 2025”

“Cómo se llama el presidente del Congreso del Perú”

“José Jerí”

“Cómo saber si estoy afiliado a un partido político”

Figuras que fallecieron y marcaron el año

La categoría “Nos dejaron” reflejó el impacto emocional de pérdidas significativas. La muerte del escritor Mario Vargas Llosa, del periodista Jaime Chincha y del Papa Francisco impulsó millones de búsquedas, con usuarios intentando comprender las circunstancias de estos decesos.

Personajes fallecidos más buscados

Mario Vargas Llosa

Jaime Chincha

Papa Francisco

Reacciones y homenajes en medios nacionales e internacionales

Preguntas frecuentes, música viral y tendencias culturales

El informe también muestra el lado cotidiano y cultural de las búsquedas. Los peruanos plantearon dudas prácticas, laborales y climáticas, además de consultas motivadas por tendencias virales y canciones que circularon masivamente en redes sociales.

Preguntas más formuladas en Google Perú

“Cómo saber mi código postal”

“Cómo está el clima en Lima”

“Cuándo dan la CTS”

“Qué significa tralalero tralala”

Canciones más buscadas del 2025