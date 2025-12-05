MIDAGRI y socios estratégicos se unen a la implementación del seguro agrícola “Café Seguro Perú”

Con la finalidad de brindar alternativas modernas e innovadoras en beneficio de los productores agrícolas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Dirección General de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros, realizó el lanzamiento del “Proyecto Café Seguro Perú”, iniciativa que diseñará y posteriormente implementará un seguro agrícola paramétrico para proteger y asegurar los cultivos de café contra riesgos de exceso y deficiencia de lluvias.

“Con el proyecto "Café Seguro", el MIDAGRI reafirma su compromiso con los productores de café y su determinación de buscar soluciones innovadoras para mejorar su calidad de vida y productividad. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la cooperación internacional puede generar impacto positivo en la vida de los productores agrícolas”, precisó el director de la Dirección de Seguro y Fomento del Financiamiento Agrario, Iván Mena.

Este seguro consiste en el pago de una indemnización cuando se cumplen ciertos parámetros climáticos predefinidos, como la cantidad de lluvia o la temperatura, en lugar de basarse en la evaluación de los daños físicos reales del cultivo. Un seguro de pago rápido sin necesidad de comprobación de pérdidas en campo, lo que reduce el tiempo de indemnización y permite a los productores recibir la ayuda financiera de manera oportuna.

Este punto es clave para los productores cafetaleros, quienes enfrentan desafíos climáticos constantes. El proyecto beneficiará a más de 25 mil productores en las regiones de Cajamarca, Junín, Pasco y Puno.

El lanzamiento de “Café Seguro Perú” y la primera reunión de las instituciones involucradas contó con la participación de la Junta Nacional de Café.

Esta oportunidad permitió a los equipos técnicos de Blue Marble Microinsurance Inc. presentar la experiencia del proyecto "Café Seguro Colombia" con el fin de explayar la iniciativa durante la sesión. Se proyecta que nuevo esquema de seguro paramétrico sea incluido posteriormente en el actual portafolio de seguros cofinanciados que ofrece el MIDAGRI.

"Café Seguro" representa una alianza entre el MIDAGRI y varios socios, incluyendo a Blue Marble Microinsurance Inc. como líder técnico del proyecto, La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A., Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Limitada y Banco Agropecuario (Agrobanco). Cabe señalar también el financiamiento del Insuresilience Solutions Fund (ISF), fondo del gobierno alemán (Banco de Desarrollo Alemán), canalizado a través de Frankfurt School of Finance & Management.