Incendian ómnibus de conocido instituto pedagógico en Junín: hay dos sujetos detenidos

El suceso preocupa a los estudiantes, profesores y personal administrativo. Un bus del Instituto de Educación Superior Pedagógico Pedro Monge Córdova, fue incendiado la noche del martes cerca del terminal de Jauja, región Junín.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional realizaron un amplio operativo logrando detener a dos personas, sospechosas de provocar el siniestro. Pese al intenso trabajo de los bomberos, la unidad terminó inservible.

EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN

Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron el ataque a la unidad, las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación. Por el momento, el otro ómnibus del instituto no saldrá a recoger a los alumnos.

La Dirección Regional de Educación de Junín envió una comisión al centro de estudios para comprobar que cumpla con los procedimientos de seguridad, para proteger los bienes institucionales y evitar futuros riesgos.