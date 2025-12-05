Agentes de la Dircote intervienen depósito clandestino en Huancavelica: hallaron armas y explosivos

La intervención se realizó en una vivienda ubicada del distrito de El Roble, provincia de Tayacaja, región Huancavelica; agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, estuvieron a cargo del operativo.

Se incautó diverso material bélico, entre ellos una pistola Glock 17 con 13 cartuchos, un revólver calibre 32, dos escopetas tipo Mauser, más de un centenar de cartuchos de dinamita, mecha lenta y gran cantidad de municiones.

GRUPOS ILEGALES

También hallaron modernas radios de comunicación, mochilas tácticas y porta cacerinas. Además de volantes de contenido ilícito vinculados a la organización investigada. Durante el operativo dos personas logaron ser detenidas.

Los sujetos en todo momento evitaron declarar, presuntamente estarían vinculados al delito de terrorismo, en la modalidad de afiliación a grupos ilegales. Vecinos señalaron desconocer la identidad de los propietarios de la casa.