Hace 2 horas

Conmoción en Loreto: intervienen furibundo padre que amarró y lanzó a su hijo al río Marañón

Las autoridades evalúan enviar al menor a un albergue. Tras su detención, el hombre dijo que en el momento de la agresión se encontraba en estado de ebriedad.

Según informó la Fiscalía del Datem del Marañón, en la región Loreto, un hombre fue detenido preventivamente tras ser captado amarrando con una soga el cuerpo de su hijo y luego lanzándolo al río.

Vecinos conmocionados por la violenta acción del sujeto, relataron que el detenido golpeó y luego amarró a su hijo de 11 años, quien lloraba y le rogaba que lo soltara, después lo arrojó al Marañón.

EXÁMENES MÉDICOS

La fiscal Samantha Villena solicitó de inmediato la detención del progenitor por 48 horas y exámenes médicos para el menor, quien sería víctima de contantes maltratos por parte de su padre.

Las autoridades evalúan la posibilidad de enviar al menor a un albergue por su seguridad. Tras su detención, el hombre dijo que en el momento de la lamentable agresión se encontraba en estado de ebriedad.


