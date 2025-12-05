Arequipa: se normaliza tránsito en la Panamericana Sur tras aprobación de la ampliación del Reinfo

Minutos después que el Congreso aprobara, en primera votación, la ampliación del Reinfo, mineros artesanales que bloqueaban la carretera Panamericana Sur, en el kilómetro 782, a la altura del puente Ocoña, se retiraron de la vía y se reanudó el tránsito.

Dirigentes de los mineros que protestaban, señalaron a RPP, que ahora vuelven a sus labores en Secocha —ubicado a una hora del puente Ocoña—, tras bloquear más de cuatro días el tránsito vehicular, manifestaron que el objetivo principal se cumplió.

HASTA DICIEMBRE DE 2026

Por otro lado, en las empresas de transporte del terminal terrestre de Arequipa informaron que, tras conocerse la liberación de la carretera, se coordina la salida progresiva de buses hacia la ciudad de Lima, que estaban paralizados para evitar situaciones de riesgo.

La noche, el legislativo aprobó, en primera votación, con 60 votos favor, 36 en contra y 8 abstenciones, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).