Retiro AFP 2025: ¡Atención! afiliados tendrán tres oportunidades para presentar su solicitud

El proceso para el octavo retiro de fondos AFP 2025 comenzó oficialmente el 21 de octubre, y los afiliados podrán acceder hasta a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 21,400 soles, según informó AFP Integra. La entidad precisó que los ciudadanos tendrán tres oportunidades para registrar su solicitud, siguiendo un cronograma basado en el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

CRONOGRAMA Y PLAZOS

La gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi, explicó que el primer cronograma se extiende del 21 de octubre al 18 de noviembre, con un dígito cada dos días; el segundo, del 19 de noviembre al 3 de diciembre, con un dígito por día; y finalmente, del 4 de diciembre al 18 de enero, el ingreso será libre, permitiendo el registro sin restricción de número de DNI.

Las fechas establecidas son las siguientes:

Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre.

0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre.

1: 24-27 de octubre y 21 de noviembre.

2: 28-29 de octubre y 24 de noviembre.

3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre.

4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre.

5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre.

6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre.

7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre.

8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre.

9: 17-18 de noviembre y 3 de diciembre.

Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

TRÁMITE GRATUITO Y CONSULTA DE AFILIACIÓN

Parodi subrayó que el trámite de retiro es completamente gratuito, sin cobros adicionales ni intermediarios, y que las AFP garantizan la protección de los datos personales de los usuarios. Además, recordó que los afiliados pueden verificar a qué AFP pertenecen ingresando al enlace oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.

Con este nuevo retiro voluntario, miles de afiliados podrán disponer de parte de sus fondos previsionales antes del cierre de enero, en un contexto de creciente interés por el uso de los recursos para fines personales, de ahorro o inversión.