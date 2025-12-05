Piura: niños estudian en aulas de triplay luego que su escuela resultara con daños estructurales

Según informa RPP, la oyente Kathy Ruiz denunció que los 890 niños del colegio N° 890 del distrito de Montero, en provincia de Ayabaca, región Piura, estudian en aulas de palos y triplay luego que su escuela quedara inoperativa por las fuertes lluvias.

Revela que en los meses de marzo y abril gran parte del colegio se hundió tras las intensas precipitaciones, por ello una señora decidió prestar un espacio en su terreno para que los alumnos continúen con sus estudios, pero solicitó que ya se retiren.

AULAS PREFABRICADAS

“Hemos estado allí desde abril por medidas de seguridad y prevención, hasta hoy diciembre hemos estado en el lugar, pero nos han solicitado el lugar (...) ahora con ayuda de los padres se ha tenido que desbaratar ese espacio”, afirmó Kathy.

Después de hoy no saben dónde estudiarán los cerca de 890 niños de nivel inicial (3, 4 y 5 años). Hacen un llamado a las autoridades para que les brinden cuanto antes domos o aulas prefabricadas mientras puedan reconstruir el centro educativo.