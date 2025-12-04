Gratificación de diciembre: empresas podrían pagar más de S/ 139 mil en multas si no cumplen con el depósito o el cálculo correcto

El plazo máximo de pago vence el 15 de diciembre. Los errores en el cálculo, la omisión de trabajadores o el depósito fuera de fecha son las faltas más frecuentes detectadas por SUNAFIL.

El cierre de año trae uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores y también uno de los más fiscalizados por la SUNAFIL: la gratificación de diciembre. Las empresas tienen plazo hasta el 15 de diciembre para realizar el depósito. No hacerlo, o hacerlo con errores, puede costarles multas que van desde S/ 2,407.50 hasta S/ 139,742, dependiendo del tamaño de la organización, según la escala de multas vigente.

“En diciembre el nivel de fiscalización aumenta porque muchas empresas cierran el año con carga operativa elevada y eso incrementa los riesgos de error. Sin embargo, SUNAFIL no considera válidas las excusas: un retraso en el pago, una omisión o un cálculo incompleto se sanciona igual”, advierte Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú.

Los errores más frecuentes que podrían costar miles de soles

De acuerdo con Huatuco, la multa por errores u omisiones en el pago de la gratificación puede alcanzar los S/ 139,742 para empresas que no son MYPE. A pocos días del depósito, Buk Perú identifica las faltas más comunes:

Pago fuera de plazo: Que constituye infracción grave. Las multas según tamaño de empresa son:

Microempresa: No aplica dado que no están obligadas a pagar gratificación.

Pequeña empresa: Entre S/ 2,407.50 y S/ 24,075

Empresa no MYPE: Entre S/ 8,399.50 y S/ 139,742 Omitir trabajadores que debían recibir el beneficio: Todo colaborador en planilla al 30 de noviembre, con al menos un mes completo laborado, debe recibir la gratificación, sin importar si está de vacaciones, con licencia o en trabajo remoto. Omitirlos genera multas proporcionales al número de afectados. Cálculo incompleto: La gratificación equivale a un sueldo íntegro, más la bonificación extraordinaria: 9% si el trabajador está en La gratificación equivale a un sueldo íntegro, más la bonificación extraordinaria: 9% si el trabajador está en EsSalud y 6.75% si está afiliado a EPS. “Omitir estos porcentajes es uno de los errores que más se repiten todos los años”, explica Huatuco de Buk. No pagar la gratificación proporcional: Si el trabajador ingresó durante el semestre o cesa antes de fin de año, le corresponde el pago proporcional por mes completo laborado. Este error es recurrente en sectores con alta rotación. Falta de registro o documentación: No entregar una boleta clara, registrar mal el depósito o no sustentar el cálculo también constituye infracción.

¿Cómo evitar errores en el cierre del año?

Según el experto, las empresas que operan aún con hojas de Excel o procesos manuales son las que más incidentes reportan cada diciembre. “El fin de año siempre es el periodo con mayor carga operativa para las áreas de RR.HH. y planillas. Contar con sistemas digitales ayuda a que el cálculo, la comunicación y el registro sean automáticos, y eso reduce al mínimo las omisiones”, señala Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú.