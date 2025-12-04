Cena navideña peruana 2025: revisa estas listas de platos, guarniciones y postres típicos

Con la proximidad de la Nochebuena, las familias peruanas comienzan a organizar su cena y, como dicta la tradición, el pavo y el lechón continúan siendo los protagonistas principales. Estas preparaciones requieren anticipación, marinados prolongados y cocción lenta para lograr sabores intensos y texturas suaves. Esta costumbre sigue firme en los hogares de la costa, sierra y selva, adaptándose solo en condimentos y tipos de relleno.

Platos principales y cómo se preparan

Pavo al horno: Se marina desde la noche anterior con jugos, hierbas y especias; luego se hornea por varias horas rociándolo con sus propios jugos para mantenerlo jugoso.

Lechón asado: La carne se adoba con ajo, comino y chicha de jora; se deja reposar y se hornea lentamente hasta obtener una piel crocante.

Arroz árabe: Se sofríe fideo cabello de ángel hasta dorarlo, se incorpora arroz, caldo y pasas; se cocina a fuego lento hasta que quede graneado.

Puré de manzana: Se hierven trozos de manzana con canela; al ablandarse se trituran y se les añade un toque de azúcar.

Guarniciones que completan la cena navideña

Además del plato principal, las guarniciones dan equilibrio y variedad a la cena. En muchos hogares se opta por ensaladas frías o piezas horneadas que aportan frescura o dulzor. Estas preparaciones, rápidas y simples, permiten complementar las carnes sin sobrecargar la mesa.

Acompañamientos y cómo se elaboran

Ensalada rusa: Papas, zanahorias y arvejas se sancochan por separado; luego se mezclan con mayonesa y se refrigeran hasta servir.

Arroz blanco graneado: Se sofríe ajo en aceite, se añade arroz y agua caliente; se cocina hasta que el grano quede suelto.

Manzanas horneadas: Las manzanas se vacían y se rellenan ligeramente con canela y azúcar; se hornean hasta que suavicen.

Puré de camote: Se cuecen los camotes, se prensan y se mezclan con mantequilla y un toque de miel.

Panetón y chocolate caliente: el cierre perfecto

Después de la cena, llega el momento más esperado por chicos y grandes: compartir panetón acompañado de chocolate caliente. Perú se mantiene como el mayor consumidor mundial de esta tradicional masa dulce, que forma parte esencial de la identidad navideña. En muchos hogares se sirve con mantequilla o mermelada para realzar su sabor.

Alternativas rápidas para quienes tienen poco tiempo

Para muchas familias que trabajan hasta tarde o no tienen experiencia en la cocina, los menús navideños listos para llevar se vuelven una opción práctica. En mercados, panaderías y restaurantes se ofrecen pavos prehorneados, ensaladas refrigeradas y panetones artesanales que ayudan a resolver la cena sin complicaciones. Esta tendencia aumenta en los días previos a Navidad, impulsada por la alta demanda en zonas comerciales.

Opciones listas para servir