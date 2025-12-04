'La Nueva Jauría': en amplio operativo capturan a integrantes de sanguinaria banda extorsiva en Iquitos

Según informa la policía, dos presuntos integrantes de la sanguinaria banda 'La Nueva Jauría', fueron detenidos durante un amplio operativo realizado en el asentamiento humano 30 de Agosto, distrito San Juan Bautista, en la ciudad de Iquitos.

Los detenidos fueron identificados como Wilfredo F. P. (28), alias Pantera, y Raúl R. G. (21), alias Rana. El operativo se llevó a cabo por agentes de la Comisaría 09 de Octubre, tras un paciente trabajo de inteligencia, que llevó varias semanas.

GUARDARON SILENCIO

Los intervenidos estarían vinculados a la venta de droga al menudeo, se les decomisó 421 envoltorios de PBC, listos para su comercialización. Ambos detenidos fueron trasladados a la Unidad Antidrogas para las diligencias correspondientes.

Las autoridades no descartaron su conexión con otros miembros de la presunta banda delictiva que se dedica a la extorsión, secuestro y sicariato en distintas ciudades de la selva peruana. Los detenidos en todo momento guardaron silencio.