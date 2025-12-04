Sicarios matan por error a madre de cuatro hijos en Tumbes: la víctima era dueña de una bodega

Milagros Zelada (39), madre de cuatro hijos, murió anoche tras recibir un disparo mientras pagaba una deuda a un prestamista del sistema ‘Gota a gota’, en el asentamiento humano Ciudadela de Noé, en Tumbes.

Según testigos, los sicarios llegaron en una moto hasta la vivienda de la víctima y abrieron fuego contra el cobrador informal, sin tener en cuenta que la mujer se encontraba junto a él, en la puerta de su casa.

PEQUEÑA BODEGA

La víctima era dueña de una pequeña bodega, único sustento de su hogar, y trabajaba para mantener a sus hijos. Fue llevada de urgencia al Hospital Regional de Tumbes, donde solo se confirmó su muerte.

El prestamista logró salvarse, las balas impactaron en la mujer, ninguna le cayó, se refugió en una vivienda cercana por unos minutos, mientras los sicarios huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido.