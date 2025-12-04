Huacho: sicario asesina a extranjero en puesto de comida rápida

La criminalidad continúa golpeando a la región Lima y, esta vez, la víctima fue un hombre asesinado a balazos en un puesto de comida rápida en una concurrida calle de la ciudad de Huacho.

En las imágenes de seguridad se observa cómo el delincuente se acerca al puesto para luego disparar varias veces contra el ciudadano de nacionalidad venezolana identificado como Luis García Gines.

Las cámaras también captaron los momentos previos al crimen, donde se ve al sicario descender de un mototaxi que se estacionó en una calle cercana. De inmediato, el sujeto camina hacia su objetivo y lo asesina de más de cinco balazos.

INVESTIGACIÓN POLICIAL EN MARCHA

Luego del asesinato, los vecinos alertaron a la Policía, que llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y no descartan que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas criminales vinculadas al cobro de cupos en Huacho.