DANA Qori llega con lluvias y vientos intensos: estas son las regiones más afectadas

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada “Qori”, se encuentra afectando al territorio peruano con precipitaciones y vientos intensos en la sierra centro y sur del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Este fenómeno meteorológico, común en niveles altos de la atmósfera, está modificando de manera temporal las condiciones climáticas en amplias zonas andinas.

¿QUÉ ES LA DANA QORI Y CÓMO AFECTA AL PERÚ?

De acuerdo con David Garay, especialista del Senamhi, la DANA es una “burbuja de aire frío” que se desplaza a gran altitud —entre 10 000 y 12 000 metros— desde el océano Pacífico hacia el continente. Este tipo de sistema genera lluvias de moderada a extrema intensidad, así como nieve, granizo y aguanieve en distintas regiones del país.

“El desplazamiento de la DANA Qori facilita condiciones de eventos severos en la atmósfera, especialmente en zonas de la sierra central y sur”, explicó Garay en diálogo con RPP, precisando que las precipitaciones pueden variar según la carga de humedad del aire.

¡ATENCIÓN REGIONES!

Según el Senamhi, las regiones que están experimentando los efectos más notorios de la DANA son Junín, Pasco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno, principalmente en sus sectores orientales. Estas zonas registran lluvias intensas, granizadas y vientos fuertes.

En contraste, el especialista señaló que la sierra occidental, que comprende Arequipa, Moquegua y Tacna, presenta cielos despejados y escasa cobertura nubosa, con pocas probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, las zonas altas de Arequipa también están experimentando ráfagas de viento inusualmente fuertes.

El Senamhi advirtió que el fenómeno de la DANA Qori continuará afectando el clima peruano hasta el viernes 5 de diciembre, por lo que se recomienda a la población y a las autoridades locales mantenerse alertas ante posibles deslizamientos y variaciones extremas de temperatura.