Decenas de viviendas inhabitables dejan las intensas lluvias en la región San Martín

Las intensas lluvias de los últimos días inundaron más de 40 viviendas, dejándolas inhabitables, de la localidad de Aguas Verdes, provincia de Rioja, región San Martín. También causaron cuantiosos daños materiales en otros inmuebles.

Asimismo, los eventos naturales ocasionaron la pérdida de aproximadamente 200 metros de tubería del sistema de captación de agua, lo que compromete el abastecimiento para la población, que piden a las autoridades su intervención inmediata.

APOYO HUMANITARIO

El Gobierno Regional de San Martín desplegó maquinaria en la zona. Entre los equipos figuran retroexcavadoras, excavadora y volquetes destinados a labores de limpieza, remoción de escombros, atención de derrumbes y encauzamiento del río.

Sus primeras acciones son en zonas críticas; mientras la Oficina de Defensa Nacional coordina la entrega de apoyo humanitario en conjunto con las autoridades locales, garantizando una atención de las familias damnificadas, informa Andina.