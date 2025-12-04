Camioneta se despista y cae a caudaloso río en la región Huánuco: conductor muere ahogado

El chofer de una camioneta, identificado como Jaime Condezo (43), falleció luego que su vehículo se despistara y cayera a un río del distrito de Colpas, provincia de Ambo, en la Huánuco.

El accidente se registró la madrugada de ayer en la zona conocida como Quirura. El conductor deja tres menores hijos en la orfandad. La policía investiga las causas de la tragedia.

INTENSAS LABORES

Según testigos, la camioneta se salió de la vía y cayó dando vueltas de campana por más de 300 metros. Cuando fue encontrado, el chofer no tenía signos de vida, se había ahogado.

Tras dos horas de intensas labores, debido al fuerte caudal, el vehículo fue retirado hacia la orilla por familiares y amigos de Condezo Advíncula, quienes lo movieron a empujones y con sogas.