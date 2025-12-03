Programa Wasi Mikuna llega a más de 6 mil instituciones educativas públicas con operativo relámpago a nivel nacional

A la fecha el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna ha efectuado un total de 6564 operativos relámpagos “Todos comemos lo mismo” en colegios públicos del país con el objetivo de garantizar un desayuno digno, así como la entrega oportuna de los alimentos que forman parte del Servicio de Alimentación Escolar, señaló la directora ejecutiva del programa, Scarlet Díaz Cáceres.

La funcionaria llegó a la ciudad de Tacna y se dirigió a la I.E. 42036 Juan María Rejas para asegurar que cada etapa, desde la recepción de insumos hasta la entrega final del servicio, se desarrolle con calidad, transparencia y responsabilidad.

Posteriormente se trasladó a la institución educativa 42022 Dr. Modesto Montesinos Zamalloa, donde verificó el estricto cumplimiento de las normas de inocuidad en la entrega de alimentos nutritivos que permiten niños más atentos durante las clases y con mejoren aprendizajes.

Durante la jornada, la directora ejecutiva de Wasi Mikuna informó que, en una primera fecha se inspeccionaron 3226 escuelas a nivel nacional, en una segunda supervisión se llegó a 1925 planteles; mientras que en esta tercera fecha fueron 1413 centros educativos.

En ese sentido, los equipos técnicos del programa desplazados a nivel nacional supervisan las condiciones de las cocinas, aulas y plantas de producción. De esta manera se podrá detectar y corregir fallas a tiempo.

BENEFICIO A MILES DE ESTUDIANTES

En Tacna, Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna atiende con alimentos inocuos y de calidad a 39 243 niñas y niños en 485 instituciones educativas públicas.

Cabe recordar que, estas acciones preventivas se vienen desarrollando en todo el país por disposición de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, las mismas que permitirán garantizar in situ que los alimentos que consumen los niños en las escuelas públicas son de calidad.

El programa Wasi Mikuna reafirma su compromiso con la seguridad, calidad e inocuidad de los alimentos entregados a niñas y niños del país. Asimismo, recuerda a la ciudadanía que cuenta con la línea gratuita 0800 20 600 para recibir consultas, sugerencias o alertas sobre el servicio alimentario.