Periodista es agredido por seguridad de presidente José Jerí en Tacna

Durante un acto oficial en el Paseo Cívico de Tacna, el periodista Javier Rumiche, corresponsal de RPP Noticias, fue retirado a la fuerza por agentes de Seguridad del Estado mientras intentaba tomar declaraciones del presidente José Jerí Oré. El incidente se produjo pocos minutos después del izamiento del Pabellón Nacional, cuando varios periodistas se acercaron al mandatario tras recibir, según indicaron, una invitación expresa para hacerlo.

El equipo de prensa del referido medio, encabezado por Rumiche, su camarógrafo John Altamirano y otra colega que transmitía en vivo, denunció que fueron empujados y bloqueados pese a portar credenciales y equipos identificables. Los tres resultaron con lesiones leves, y el hecho quedó registrado en video.

Según relató Javier Rumiche, el conflicto comenzó cuando intentó acercarse al presidente para formular preguntas y fue interceptado por un miembro de Seguridad del Estado, quien lo empujó con fuerza y lo cargó parcialmente para alejarlo de la comitiva. Rumiche cayó al suelo, sufriendo un tobillo doblado que requirió atención médica, mientras que su camarógrafo y otra periodista también fueron reprimidos en su labor.

GREMIO PERIODÍSTICO CONDENA AGRESIÓN A LA PRENSA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) manifestó su solidaridad con el corresponsal y exigió que el agente involucrado sea identificado y sancionado, calificando la acción como un “actuar abusivo”. En su pronunciamiento, recordaron que la labor periodística es esencial para garantizar el derecho ciudadano a la información y que cualquier agresión directa contra un periodista representa un atentado a la libertad informativa.