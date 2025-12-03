¿Qué derechos laborales aplican en los feriados del 8 y 9 de diciembre?

Perú se alista para un fin de semana largo en diciembre gracias a la coincidencia de dos feriados nacionales que caen lunes y martes. La Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) configurarán un periodo de descanso de cuatro días al sumarse al sábado 6 y domingo 7. Esta ventana permitirá a muchas familias planear actividades recreativas, viajes cortos o simplemente desconectarse antes del cierre del año.

Feriados de diciembre: pago, derechos y regulaciones

Ambas fechas están contempladas dentro del artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713, que establece el derecho de los trabajadores a un descanso remunerado sin necesidad de asistir a sus centros laborales. Para quienes sí laboren en esos días sin descanso sustitutorio, la norma señala que corresponde el pago del día feriado más la remuneración habitual con un recargo del 100 %. La falta de este pago constituye una falta muy grave y puede derivar en sanciones económicas desde S/ 1,058 hasta S/ 24,163, dependiendo del tamaño de la empresa.

Los días no laborables, por su parte, funcionan como jornadas diferenciadas orientadas principalmente al sector público. Aunque también generan descanso, las horas deben recuperarse posteriormente según el cronograma dispuesto por cada entidad estatal. No implican pagos adicionales, puesto que no tienen la misma naturaleza que los feriados nacionales.

Además de los feriados del 8 y 9 de diciembre, el calendario incluye el festivo por Navidad, el jueves 25. A ello se suman dos días no laborables más: el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026. Con este panorama, los ciudadanos pueden planificar con anticipación sus actividades y aprovechar los últimos descansos oficiales del año.