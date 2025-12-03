Midis: Programa de Alimentación Escolar lanza convocatoria para su Proceso de Contratación Pública 2026

No se podrán registrar postores que hayan ocasionado afectaciones a la salud. Se debe garantizar alimentos nutritivos y de calidad para más de 4 millones de escolares.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lanza la Convocatoria Pública para que los proveedores interesados participen en el Proceso de Contratación 2026.

Para tal fin, la convocatoria y difusión de bases inicia hoy martes 2 de diciembre. Los postores podrán presentar sus consultas u observaciones el jueves 4 y viernes 5 de diciembre, las que serán absueltas el miércoles 10 y el jueves 11. Estos aportes se integrarán en la versión final de las bases, a ser publicadas del 12 al 15 de diciembre. La presentación de propuestas técnicas y económicas se realizará el 16 y 17 de diciembre.

De acuerdo con las bases y cronograma previsto, se continuará con la etapa de evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas, y luego la adjudicación y notificación de postoras/es ganadores. También se ha considerado un plazo para la presentación de impugnaciones y la solución de controversias, si es que hubiere. Para participar en el Proceso, los postores podrán inscribirse hasta el 15 de diciembre en la página web: https://procesodecompras2026.pae.gob.pe/.

De esta manera, con un criterio de oportunidad y transparencia, el PAE llevará adelante el Proceso de Contratación para el año 2026, dentro del marco de un renovado modelo que establece reglas claras para la participación del mercado.

Se resalta que el Proceso de Contratación incluye los filtros necesarios para evitar que las empresas que hayan ocasionado afectación a la salud puedan inscribirse en el Registro de Participantes. Asimismo, tampoco podrán participar las empresas que no cuenten con el correspondiente Registro Nacional de Proveedores (RNP).

De otro lado, como parte de las acciones de control y fiscalización previstas para el Proceso de Contratación, se invitará a instituciones importantes como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, cuyo acompañamiento será fundamental para el logro del objetivo planteado.

Cabe precisar que, con el fin de garantizar que el resultado del Proceso de Contratación redunde en la mejor calidad del servicio de alimentación nutritiva para más de 4.2 millones de escolares de 67 mil instituciones públicas a nivel nacional, se está utilizando fichas técnicas aprobadas por Perú Compras; ello por cuanto la nueva propuesta del PAE es mejorar el aporte nutricional para potenciar el rendimiento físico e intelectual de nuestros escolares, fortalecer y complementar el tratamiento de la anemia, así como reducir el sobrepeso y la obesidad.

El PAE reitera su compromiso con la prestación de un servicio de alimentación escolar nutritivo, oportuno, de calidad y con un proceso de compras transparente