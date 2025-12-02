Arequipa: sentencian a hombre por acosar a su ex pareja con microtransferencias vía Yape

El Poder Judicial de Arequipa emitió una sentencia que abre una referencia importante en casos de violencia digital. El 5.º Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en delitos contra mujeres y miembros del grupo familiar declaró culpable a Juan Dávila D. por acosar de forma persistente a su expareja a través de transferencias por Yape.

Acoso a través de microtransferencias digitales

Según la resolución, el imputado utilizó el aplicativo para enviar múltiples montos ínfimos —como depósitos de S/0.10— acompañados de mensajes con los que buscaba presionar a la víctima para retomar la relación sentimental que ella había decidido finalizar. La jueza Crisley Herrera Claure determinó que estas acciones configuraban hostigamiento reiterado y atentaban contra la tranquilidad de la agraviada.

El tribunal impuso una pena de cuatro años de prisión suspendida, condicionada al cumplimiento estricto de reglas de conducta y obligaciones judiciales. Entre dichas medidas figura la prohibición de cualquier contacto con la víctima mientras dure el periodo de suspensión.

Como parte del fallo, también se ordenó que el sentenciado pague S/1,000 por concepto de reparación civil en favor de la mujer afectada. La decisión subraya la responsabilidad penal en casos de acoso perpetrado mediante plataformas digitales y resalta la necesidad de proteger a las víctimas en entornos virtuales.