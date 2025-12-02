Temblor en Huaral: ¿funcionan las alarmas sísmicas en el Perú?

El reciente sismo volvió a poner sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿por qué el Perú aún no cuenta con un sistema de alerta sísmica plenamente operativo? Mientras los ciudadanos dependen de notificaciones de aplicaciones privadas o alarmas no oficiales, el sistema estatal continúa incompleto, pese a años de anuncios y compromisos. Esta situación contrasta con países de la región y del mundo que ya utilizan tecnología de alerta temprana basada en sensores costeros y comunicación inmediata por radiofrecuencia.

SASPE: el sistema que sigue sin fecha confirmada

El Perú ha instalado más de un centenar de sensores a lo largo de su litoral para detectar movimientos telúricos en los primeros segundos de su ocurrencia. Estos equipos, diseñados para identificar si un sismo es leve o de gran magnitud, forman parte del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPE), a cargo del IGP y el Indeci. Sin embargo, el proyecto permanece incompleto porque falta implementar la tercera etapa: la red de sirenas públicas encargadas de emitir la alarma sonora a la población.

Mientras tanto, el país solo dispone del SisMATE, una herramienta que envía mensajes de texto ante emergencias, pero que no incluye alertas audibles específicas para sismos como las utilizadas en México, Chile o Japón. La ausencia de este componente crítico retrasa la posibilidad de brindar a la ciudadanía algunos segundos de anticipación que podrían marcar la diferencia entre ponerse a salvo o quedar expuesto.

La urgencia es evidente si se considera que Lima y Callao no enfrentan un gran terremoto desde 1974 y que, según estimaciones oficiales, una parte significativa de las viviendas en ambas jurisdicciones podría colapsar ante un evento de gran intensidad. A ello se suma la vulnerabilidad generada por construcciones informales y zonas edificadas sobre suelos inestables. En un país ubicado en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, postergar la implementación total de un sistema de alerta puede tener consecuencias trágicas.