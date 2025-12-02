Fiscalía dicta seis años de prisión para policías que forzaron falsa acusación contra empleada en Huacho

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura obtuvo una condena contra dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú y un abogado, luego de acreditar su participación en la detención arbitraria de una trabajadora en Huacho. La víctima fue intervenida sin existir denuncia previa y trasladada a la sede policial mediante un procedimiento irregular que, de acuerdo con la acusación, fue coordinado con el empleador de la mujer.

Detención arbitraria y documentos falsos en Huacho

La investigación, dirigida por el fiscal provincial Cristhian Manrique Mendoza, demostró que los policías Andrés Malvaceda y Franko Vásquez cometieron concusión, abuso de autoridad, omisión de funciones y utilizaron documentación falsa para justificar la intervención. Ambos recibieron una condena de seis años de prisión efectiva. A su vez, el abogado Jacob Aguirre fue hallado culpable como cómplice del delito de concusión y recibió una pena suspendida de tres años.

El caso se originó cuando la agraviada, trabajadora de una óptica, reclamó a su empleador el pago de horas extra y labores en fines de semana. Como respuesta, este habría pactado con los sentenciados una falsa acusación de robo. Ya dentro de la sede de la Seincri Huacho, los efectivos policiales retuvieron a la mujer y redactaron documentos con la firma falsificada del comisario, lo que permitió al abogado elaborar un contrato ficticio de préstamo por S/ 10 000 para presionar a la familia.

Además de las penas impuestas, los tres implicados deberán abonar S/ 5 000 de reparación civil a favor de la víctima. Los policías recibieron 50 días multa, mientras que el abogado deberá cumplir 200 días multa y quedó impedido de ejercer la profesión legal debido a su participación en los hechos.