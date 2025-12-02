Mineros informales bloquean la Panamericana Sur en Arequipa: cientos de vehículos están varados

Cientos de vehículos continúan varados a la altura del kilómetro 782 de la carretera Panamericana Sur, distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa, donde mineros informales bloquean la vía desde la tarde de ayer.

Los manifestantes llegaron de zonas aledañas a Ocoña, para sumarse a las protestas convocadas por la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) para exigir la aprobación del Reinfo.

ADVERTENCIA A PASAJEROS

Desde esta mañana, los mineros informales permiten el paso vehicular por dos o tres horas uno dos veces al día, tiempo que no es suficiente para que circulen los buses, camiones de carga y autos particulares varados en el lugar.

Por otro lado, en el terminal terrestre de Arequipa algunas empresas han suspendido la venta de pasajes a Lima, mientras otras lo hacen con la advertencia a los pasajeros que podrían quedarse varados temporalmente en Ocoña.