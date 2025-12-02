Asaltan conocida joyería en Chiclayo: hicieron forado y se llevaron alhajas por más de 80 mil soles

Sujetos desvalijaron una joyería ubicada en la intersección de las calles Loreto y Cordero, en pleno centro de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque. Se llevaron alhajas por un valor de 85 mil soles.

El atraco se registró el pasado domingo, 30 de noviembre, alrededor de la medianoche. Los criminales ingresaron tras realizar un forado en el techo del baño, los vecinos no vieron ni escucharon nada.

MAYOR VALOR

Una vez dentro, los delincuentes se dieron tiempo para rebuscar en los distintos ambientes, llevándose las joyas de mayor valor. Lo que hace suponer que tenían experiencia en este tipo de delitos.

Trascendió que el propietario de la joyería acusó a un sereno de estar presuntamente involucrado en el asalto, ya que habría sido visto conversando con uno de los ladrón días antes del atraco, informa RPP.