MTC incauta 306 equipos ilegales de radio y cable: operativos se realizaron en distintas ciudades

Según primeras informaciones, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante diferentes operativos a nivel nacional, lograron incautaron 306 equipos empleados por estaciones de radiodifusión y cable que operaban de manera ilegal.

Los operativos, que se realizaron con el apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional, se desarrollaron entre el 1 de enero al 20 de noviembre del presente año, incluyeron allanamientos y descerrajes de varios inmuebles donde funcionaban las precarias estaciones ilícitas.

MEDIDAS CAUTELARES

Durante las intervenciones, los responsables de estas estaciones ilegales reconocieron no contar con todos los documentos de avalen la concesión exigida por ley para el funcionamiento. Estos operativos son el resultado de 124 medidas cautelares a nivel nacional.

Con estas intervenciones, el MTC superó las incautaciones registradas durante el mismo periodo del 2024, cuando se confiscaron 281 equipos. Esto evidencia el incremento de acciones para frenar la piratería de señales y proteger a los operadores formales, informa Andina.