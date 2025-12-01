MIDAGRI: Agroexportaciones alcanzaron casi US$ 10,000 millones en primeros nueve meses del año

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunció que las agroexportaciones alcanzaron ventas por más de US$ 9,809 millones en los primeros nueve meses del año (enero-setiembre), una cifra que representó un aumento de 21.2% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

Es importante destacar en este periodo de análisis, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 1,059 millones, cifra que significó un aumento significativo de 29.3% respecto a lo registrado en 2024, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 998 millones) y melaza de caña (US$ 6.4 millones), cuyas ventas ascendieron en 35.1% y 30.2% respectivamente. Estos productos explican el 94.8% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$ 8,751 millones, lo que significó un aumento de 20.3% a lo observado en el 2024. Los principales productos del ranking agroexportador fueron: paltas US$ 1,360 millones (15.5% de participación), arándanos frescos US$ 1,217 millones (13.9%), cacao en grano crudo US$ 771 millones (8.8%), uvas frescas US$ 719 millones (8.2%), espárragos frescos US$ 255 millones (2.9%), entre otros.

Del mismo modo, se destacan las mayores colocaciones de mangos frescos US$ 234 millones (2.7%), los demás cítricos US$ 232 millones (2.7%), alimentos para animales US$ 157 millones (1.8%), mango congelado US$ 148 millones (1.7%), las demás frutas y otros frutos US$ 136 millones (1.6%) y otros.

Los productos de mayor contribución positiva al mes de setiembre de este año respecto al 2024 fueron: arándanos frescos (+20.5%), uvas frescas (+38.8%), cacao en grano crudo (+30.7%), paltas (+10.6%), mango congelado (+180.4%), carmín de cochinilla (+125.3%), las demás frutas y otros frutos (+64.3%), mangos frescos (+25.9%), manteca de cacao acidez superior (+74.3%), grasa y aceite de cacao (+8820.6%), entre los principales.

Asimismo, en los primeros nueve meses del año, dentro de la canasta de productos no tradicionales, se deben puntualizar las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los 5,011 millones (57.3% de las agroexportaciones no tradicionales) a setiembre del 2025, cifra que significó un aumento de 19.9% respecto al 2024.

PRINCIPALES MERCADOS

De otro lado, Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, China, Inglaterra, México, Alemania, Ecuador, Canadá. Este grupo de países concentraron el 76.2% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Del mismo modo, entre enero-setiembre la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 4,706 millones, cifra mayor en 39.0% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedece por el mayor flujo de dólares de las exportaciones agrarias (US$ 1,714 millones de aumento respecto al 2024).